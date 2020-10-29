疫情下的温哥华治安：仇恨犯罪、严重侵害和家暴案件增加

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根据温哥华警察局上星期向该市警政委员会提交的今年第三季度“关键绩效指标报告”，该市今年1至9月的仇恨犯罪案件比去年同期增加了116%，而针对亚裔的仇恨犯罪案件增加了136%。另外，家暴和严重侵害案件（指持械或造成人身伤害的攻击）也增加了。其中针对警察的严重攻击事件增加了47%。

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报告说，由于新冠疫情，2020年的大环境极为特殊：上班人数减少，在家工作的人数增加，开门商店减少，商店开门时间缩短，市民的一般活动减少。这种环境加上政府的疫情补助，今年1至9月的汽车盗窃案件减少了37%。

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今年头九个月温哥华发生了14起凶杀案，比去年同期多5起。值得注意的是，今年的14起凶杀案当中有10起发生在7月至9月，使这三个月成为2009年以来凶杀案发率最高的季度。

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另外，同居伴侣之间的暴力事件增加了4.6%。虽然增幅不算高，但是去年的此类案件已是有史以来最高纪录。

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在涉及财产的罪案中，非法闯入，纵火和欺诈事件均有增加。其中纵火案件增加了39.2%。

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在温哥华唐人街，闯入商家的案件增加了55%， 纵火案增加了41%，其他破坏、盗窃财产的案件增加了24%。

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