U.S. Secretary of State Mike Pompeo, right, walks next to General Secretary of Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf after a remark at the Nahdlatul Ulama in Jakarta Thursday, Oct. 29, 2020. Pompeo renewed the Trump administration’s rhetorical onslaught against China in Indonesia on Thursday as the American presidential election looms. (Adek Berry/Pool Photo via AP)

美国国务卿迈克·蓬佩奥(右)在雅加达举行的纳德拉图·乌里玛大会上发表讲话后

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发表 2020年10月29日（星期四）11:25

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2020年10月29日，周四，美国国务卿迈克·蓬佩奥(右)在雅加达举行的纳德拉图·乌里玛大会上发表讲话后。周四，随着美国总统大选的临近，蓬佩奥重申了特朗普政府对中国的强硬。(Adek Berry/Pool Photo via AP)

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