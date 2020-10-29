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2020年10月29日，周四，美国国务卿迈克·蓬佩奥(右)在雅加达举行的纳德拉图·乌里玛大会上发表讲话后。周四，随着美国总统大选的临近，蓬佩奥重申了特朗普政府对中国的强硬。(Adek Berry/Pool Photo via AP)

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