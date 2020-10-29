美国经济第三季度强劲反弹

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美国经济在第三季度出现强烈反弹。

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星期四 （10月29日），在距美国大选投票日还有 5 天之际，美国商务部公布的数据显示，今年第三季度国内生产总值（GDP）的年增长率达到 33.1％，这是自1947 年开始统计 这一数据以来的最大增幅。

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在新冠疫情大爆发后，美国经济在第二季度萎缩了 31.4％。

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美国建筑业强劲

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针对美国经济的反弹，加拿大蒙特利尔银行 BMO在一份分析报告中说，美国住宅建筑业的增长是第三季度美国经济强劲反弹的一大推动力， 第三季度美国建筑业增长了 59.3％，已经超过了新冠病毒大流行前的水平。

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另外，政府的一揽子救助计划为许多企业和失业者提供了生命线，从而增加了消费者支出，这本身也推动了GDP 的增长。

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疫情爆发后，美国政府发放了超过 3 万亿美元的疫情救助资金，以刺激消费者支出和帮助企业度过难关，但专家认为，COVID-19 带来的深层伤害可能需要一年或更长时间才能愈合。

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（Thomson Reuters，CBC）

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