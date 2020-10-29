造成29人死伤的印度裔移民努力争取避免被加拿大遣返

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2018年4月6日在萨斯喀彻温省的一个高速路口，疲惫而缺乏经验的卡车司机西德胡（Jaskirat Singh Sidhu）没有看到停车标志和闪灯，撞上了“洪堡野马”青少年冰球队乘坐的大巴，造成16人死亡，13人受伤。他被判处8年有期徒刑，目前正在服刑。他是加拿大永久居民，但是还未入籍。这意味着他在刑满释放时可能会被遣返回原籍国印度。

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他的律师格林（Michael Greene）正在为他准备材料，寻求支持，希望让他避免被遣返的命运。格林认为，西德胡对自己的过失非常内疚，他过去没有犯罪记录，今后也不会犯罪。在受完坐牢八年的惩罚后，他理应被允许留在加拿大。

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格林还说，疏忽驾驶甚至导致死伤是许多人都犯过的错误，包括萨斯喀彻温省长本人。

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斯特拉什尼茨基（Michelle Straschnitzki）的儿子因这起惨烈车祸高位截瘫。她说，她很同情西德胡的家人，但是他的行为害了29个人，他不应当被允许留下来。她并不认为他应该终生受到惩罚，但是也不该受到奖励吧。

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另一位家长托马斯（Scott Thomas）却认为，31岁的西德胡的余生都将生活在悔恨中，没有必要遣返他。托马斯的儿子是在车祸中丧生的球员之一。但是他已经原谅了西德胡，并和后者的妻子保持联系。

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