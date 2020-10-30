为华人解开心理郁结：加拿大心理学教授的普通话心理危机干预项目

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

新冠疫情开始后，几位加拿大华裔心理学教授一起做了一项关于疫情如何影响华人社区的课题。多伦多瑞尔森大学的杨丽霞教授在完成这项研究后，建了一个微信群，为华人提供情感支持和心理疏导。现在，这个微信群已经发展成一个心理危机干预项目，仍然是面向说普通话的华人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

杨丽霞教授接受本台采访：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个项目与北美华人健康协会和加拿大青少年心理健康咨询中心（WCCYC）合作，并获得了加拿大联邦政府和红十字会的资助。它分为微信互助群，热线电话和心理治疗三个部分，针对不同程度的心理问题提供从预防、干预到治疗的服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

杨丽霞介绍说，轻微的心理困扰可以在微信群里和值班的义工聊聊,获得倾听和陪伴。第二步是国语心理热线电话，接线员受过专门培训，可以提供一定的疏导。第三步是专门的心理治疗师。热线电话自8月底开始，如果申请不到后续资金的话，将在11月20日结束。电话号码是289-800-8818，1-866-988-6528

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

心理也需要“定期保养”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

杨丽霞说，许多华人对心理健康这个话题仍然比较抵触和防范，觉得家丑不可外扬，或是觉得有心理问题是自己的错。但实际上，心理和身体一样，需要定期保养。负面情绪需要抒发出来才不会越积越多，变成心理疾病。她希望这个项目在提供帮助的同时也能够普及关于心理健康的知识。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她提到，有些打热线电话的华人，打通了又挂断，犹豫再三。热线电话开通初期，所有打电话来的人心理问题都已经相当严重，他们需要的是治疗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

定期举办讲座

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个项目的另一项内容是通过Zoom举办关于心理健康的讲座。星期五（10月30日）晚，组织者请到了几位不同研究团队的华人学者介绍疫情方面的研究。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada