加拿大计划在今后三年中接收123万移民

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加拿大移民部长门蒂西诺（Marco Mendicino ）星期五宣布了接受移民的“三年计划”：2021年40万1千名，2022年41万1千名，2023年42万1千名。也就是说，今后三年加拿大接收移民的数量将超过123万人，其中包括技术移民，家庭团聚移民和难民。

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门蒂西诺说，政府去年的计划是三年收一百万，但是今年的疫情影响了难民审批，造成拖延。增收的移民将补上今年的“亏空”。他表示，接收足够的移民对保持人口和发展经济非常重要。“我们需要更多的劳动力。”

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加拿大今年头八个月的移民接收因疫情影响比去年同期减少了40%。

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加拿大政府的上一个移民接收三年计划是2020年34万1千人，2021年35万1千人，2022年36万1千人。

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加拿大过去的移民政策是吸引高端人才，同时接受家庭团聚移民和难民。但是近几年来，一些行业也开始缺乏技术工人。门蒂西诺表示，联邦政府将采取措施为缺乏劳动力的地区补上缺口。

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加拿大政府的顾问委员会建议明年把接收移民的数量增加到45万人。但是政府没有采纳。

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（CBC News, Kathleen Harris， Canadian Press ）

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