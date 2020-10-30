加拿大姜汁碳酸饮料公司付钱庭外了结官司

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加拿大姜汁饮料Canada Dry制造商同意支付20万加元了结在不列颠哥伦比亚省高级法院面临的集体诉讼官司。

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加拿大不列颠哥伦比亚省居民Victor Cardoso在法庭提起的集体诉讼中指责Canada Dry姜汁饮料制造商在广告中误导消费者。

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Victor Cardoso提交给法庭的文件指出，Canada Dry姜汁饮料制造商广告宣称其姜汁碳酸饮料使用天然方式生长的姜做为原料，而姜汁具有健康保健作用，让消费者产生姜汁饮料有益于健康的印象；但实际上，Canada Dry制造的姜汁碳酸饮料中含有的姜汁成分为零。

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不过，后来Victor Cardoso承认其购买的Canada Dry碳酸饮料中含有一些生姜衍生物成分。

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制造姜汁饮料的公司Canada Dry Mott’s Inc虽然同意付款20万加元了结官司，但拒绝承认广告误导消费者、拒绝承担任何责任，也不需要更改其在加拿大所做广告的广告词。

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但Canada Dry Mott’s Inc公司了结其在美国面对的集体诉讼官司时，却同意去掉广告中“用天然姜做原料”的广告词。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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