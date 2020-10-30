加拿大经济 8 月增长 1.2%

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加拿大统计局周五（10月30日）报告说，8 月份加拿大国内生产总值 GDP 增长了 1.2％。

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新冠疫情导致的停摆，使加拿大经济在 3 月和 4 月跌倒低谷，从 5 月开始，经济连续四个月反弹，但 8 月份的增长数据比 7 月份的 3.1％ 有所下降。

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加拿大统计局表示，尽管最近出现了一系列增长，但加拿大的总体经济活动仍然比 2 月份疫情前的水平低大约 5％。

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9 月增长预测

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加拿大统计局的初步信息显示，9 月份国内生产总值将增长 0.7％，其中制造业和公共部门将出现增长，采矿采石、石油和天然气开采领域也将出现增长。

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加拿大统计局说：

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初步估计表明，2020 年第三季度加拿大的实际国内生产总值将增长约 10％。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大的国内生产总值 GDP 在第二季度（4月- 6月）的三个月内缩水了 11.5％，因此第三季度的增长有可能基本上找平损失。

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（CBC）

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