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2020年10月30日，星期五，北京一家购物中心，人们戴着口罩保护自己免受冠状病毒感染。另一方面，中国当局越来越有信心，他们已经控制住了中国西部偏远地区新疆的新冠肺炎疫情。(AP Photo/Mark Schiefelbein)

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