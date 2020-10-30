十年来加拿大癌症化疗药销售额成倍增加

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加拿大政府的统计数字显示，现在加拿大癌症化疗药物的销售额几乎是十年前销售额的三倍，达到30亿加元。

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加拿大人每年花在购买药品的钱中有15%用在抗癌药物上。加拿大市场2019年的抗癌药物销售额比2018年猛升了20%。

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加拿大实行公费医疗制度，癌症病人住院时使用的抗癌药物由公费医疗系统负担，但病人出院后购买癌症处方药却是要自己花钱。因为加拿大是世界上实行公费医疗制度的国家中仅有的药品不在公费医疗系统报销范围内的国家。

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癌症药物往往价格昂贵。比如，2019年28天疗程抗癌药物价格超过7500加元的情况占了私营医疗保险抗癌药物总开支的43%，与2010年时只占17%的比例有了大幅度攀升。

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加拿大不列颠哥伦比亚大学研究公共健康问题的教授Steve Morgan认为，加拿大公费医疗系统为医院病人提供免费抗癌药物，却不给住在家里患有同样癌症的病人提供免费抗癌药，这既不合逻辑、也没有道理。

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专家们的预测是，2020年加拿大会新增22万5千名癌症病人，会有8万3千人死于癌症。

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RCI with Camille Bains • The Canadian Press、CBC News

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