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2020年10月30日，星期五，华为首席财务官孟晚舟离开她在温哥华的家。孟晚舟前往不列颠哥伦比亚省最高法院，就她的引渡案件进行证据听证会。 THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

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