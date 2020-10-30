安大略省第二波疫情死亡率明显低于第一波，但专家警告要谨慎

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今年秋季，在加拿大的安大略省，虽然 COVID-19 的病例数在增加，但死亡人数明显减少。

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加拿大广播公司报道说，在今年春季的第一波疫情中，安省每天报告的死亡人数为 20 到 60人，到 5 月中旬，有近 2,000人死亡。

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自从 9 月份疫情开始反扑以来，死于 COVID-19 的人数相比之下明显减少，死亡人数每天为 1 到 10人。

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乐观但谨慎

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多伦多市西奈健康中心 （Sinai Health）的老年科医生内森·斯托尔（Nathan Stall）告诉加拿大广播公司 CBC，在死亡人数上，的确有明显的改善趋势，但我们需要谨慎，我们在观察这一趋势的发展。

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安大略省的卫生官员也在关注这种情况，并指出，最近老人长期护理院的死亡人数开始有所增加。

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内森·斯托尔医生表示，虽然现在还不能确定第二波疫情的最终后果，但他和其他医生对目前死亡人数的下降都有一些分析。

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对病毒更为了解

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多伦多市圣·迈克尔医院（St. Michael’s Hospital）的医生阿摩尔·威尔玛（Amol Verma）医生说， 在疫情初期，大家对新型冠状病毒不了解，导致很多混淆和混乱。

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他说，现在疫情爆发已经有 8 个多月，他和他的同事们已经学会了如何更早地检测病毒，如何更有效地治疗患者。

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他补充说，今年夏季，出现了一种用类固醇进行的治疗方法，卓有成效，而且，现在 COVID-19 患者能够更快获得氧气补充，这可以 “挽救生命”。

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阿摩尔·威尔玛医生表示：

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与春季第一波 COVID-19 疫情的患者相比，现在的患者生存率更高，而且治疗效果也更好。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

年轻患者增多

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阿摩尔·威尔玛医生接着表示，现在感染病毒人群的年龄，也可能是导致死亡人数降低的一大因素。

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第一波疫情的患者以老年人居多，根据安大略省本周四（10月29日）公布的省级统计数据，目前超过一半的新增病例是 40 岁以下的群体，这种趋势已经持续了几个月。

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阿摩尔·威尔玛医生说：

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现在感染的是年轻、健康的人群，而且我们的测试也比春季时要多。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

死亡率上升的 “滞后”

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渥太华大学（University of Ottawa）的流行病学家兼副教授雷瓦特·德南丹（Raywat Deonandan）也同意，这些是导致死亡率下降的关键因素。

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但他警告说，现在的死亡率低，与老人长期护理院采取了更好的保护措施有关，但这种情况有可能改变

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雷瓦特·德南丹表示，COVID-19 的发展有 “滞后因素”，年轻人感染了病毒，然后会再传播给自己所接触到的老年人，病毒的发展和恶化需要一段时间。

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他说：

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这可能只是时间问题，过几周，死亡率有可能会上升。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

老人院居民仍面临高风险

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西奈健康中心的老年病医生内森·斯托尔也对此感到担忧，他表示老人院仍然是最脆弱之处。

今年春季，对病毒知识不足、老人院缺乏护工、缺乏个人防护设备等问题导致老人长期护理院出现疫情灾难性爆发。

内森·斯托尔说，现在老人院仍然存在护工人手不足，以及老人院居民过多的问题，我们不能让老人院重演今年春季时的灾难性局面。

安大略省避开最坏情况

星期四（10月29日）下午，为安省政府提供咨询的 Adalsteinn Brown 医生给出了安省疫情的最新模型预测。

他说，尽管 COVID-19 的传播呈上升趋势，但强度在减弱，安大略省正在避开最坏的情况，即医院的重症监护室不堪重负。

他表示，安大略省公共卫生部门需要继续提升应对新冠的能力，更有效地应对和控制病毒传播。

（CBC，Radio-Canada）

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