曼尼托巴省日增病例再创新高，省会温尼伯进入红色预警

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加拿大中部平原省份曼尼托巴星期五（10月30日）的新增确诊新冠病例几乎把前一天刚刚创下的最高纪录翻了一番，达到480起。104名患者住院，重症监护室接近饱和。从下星期一起，省会温尼伯市将进入红色预警状态，其他地区为橙色预警。

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如果仅从日增病例的数字看，曼尼托巴省的480起和魁北克省及安大略省相比并不算多，但是如果从感染者在总人口中的比例来看，120多万人口的曼省疫情要更加严重。该省首席公共卫生部门星期五宣布暂停所有非必要手术。首席公共卫生官鲁辛（Brent Roussin）说，现在是个紧要关头。如果不做出重大改变，医疗系统将不堪重负。

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从下星期一起，省会温尼伯地区的文体活动场所和餐饮业将全部关闭。但是餐馆可以继续提供外卖服务。医院将禁止探视病人，但是病危患者、产妇和病童可以例外。这些限制措施将至少实行两周。

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橙色预警地区的文体活动场所和餐馆仍可开放，但室内人数必须减半。

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同一天，安大略省新增896起病例，魁北克省新增1108起。

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（CBC News， Radio-Canada）

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