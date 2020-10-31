加拿大要想控制疫情所有人要减少接触25%

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加拿大联邦政府COVID-19病毒肺炎疫情电脑模拟模型显示，要控制住目前泛滥加拿大的第二波新冠病毒肺炎疫情，加拿大人必须把自己与人接触的范围和人数减少四分之一。

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加拿大COVID-19病毒检测阳性确诊数字与接受新冠病毒检测人数相比的比率现在是4%，比今年夏天1%的比率有了大幅度上升。

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根据加拿大卫生机构的上述预测模型，如果加拿大人扩大与外人接触的范围 、或者是保持目前与外人接触的数量水平，则加拿大每天新增新冠病毒确诊人数会呈差不多是直线上升的趋势；但如果加拿大人把接触外人的数量减少25%，则目前每日新增的COVID-19病毒确诊人数会停止上升、并开始下降。

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加拿大联邦政府首席公共卫生官Dr. Theresa Tam指出，虽然加拿大一些疫情热点地区加强了防疫措施，但目前日平均COVID-19病毒确诊人数不但已经高于第一波疫情时的水平、而且在继续增长。

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传染病专家们指出，婚礼、葬礼、派对等私人聚会是近来加拿大COVID-19病毒肺炎疫情爆发的主要传染途径。新增确诊病例的大多数是年龄在20岁到39岁之间的年轻人。

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虽然在加拿大第二波COVID-19病毒肺炎疫情中由于病症严重而不得不入院治疗的人数低于第一波疫情时每天3千人的水平，但公共卫生专家们担心一旦80岁以上高危人口群体的感染人数增加，则入院病人、进入重症监护室的病人和死于COVID-19病毒肺炎的人数都会迅速上升。

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加拿大人口第二多的省份魁北克和人口最多的省安大略省继续是COVID-19病毒肺炎疫情最严重的省份。

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RCI with Ryan Patrick Jones • CBC News

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