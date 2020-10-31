特鲁多政府迟迟未能解决土著人饮用水问题

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加拿大特鲁多政府在2015年联邦大选竞选活动中承诺，若上台执政会拨出大笔资金用于解决土著人保留区连续多年饮用水系统不安全的老大难问题，并把解决这一问题的期限定在2021年3月。

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现在离这个最后期限只剩下5个月的时间，但加拿大广播公司记者的调查显示，土著人饮用水安全问题肯定无法在计划时间之内得到解决。

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十几个加拿大土著人社区告诉加拿大广播公司记者说，他们社区实行的禁止引用当地自来水的禁令不得不继续维持下去，因为水源净化系统问题无法在明年3月底之前得到解决。

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另有5个土著人社区说，他们所在地区的干净自来水供应问题还需要好几年的时间才能得到解决。

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加拿大土著人组织要求特鲁多政府做出更大的努力解决土著人饮用水安全问题。

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特鲁多政府虽然承认解决土著人饮用水安全问题的项目遇到困难，但强调自由党政府已经解决了一些土著人部落的饮用水安全问题，今年春天泛滥加拿大的COVID-19病毒肺炎疫情拖延了一些饮用水项目的施工工期，联邦政府正在努力解决工期拖延的问题。

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RCI with Olivia Stefanovich • CBC News

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