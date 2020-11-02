奥地利首都维也纳市中心发生恐怖袭击

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星期一（11月2日）当地时间晚上8点左右，维也纳市中心的一个犹太会堂附近发生枪击事件，有六个不同地点传出枪声。目前已知有一人死亡，数人受伤。警方与嫌疑人交火，击毙其中一人。

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奥地利内政部长内哈默（Karl Nehammer）说，警方判断这是一起恐怖袭击，袭击者有数人，六个开枪地点都在离犹太会堂很近的街道上。

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当地媒体报道说，犹太会堂本身也遭到了袭击。

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由于疫情，维也纳的酒吧将关闭一个月，今晚是最后一个开门的晚上。因此发生枪击案时，街上有不少人。

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1981年，两个巴勒斯坦人曾袭击同一个犹太会堂，造成2人丧生，18人受伤。

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（Thomson Reuters， AP）

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