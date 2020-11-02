安大略省伦敦市周一迎来今冬第一场雪

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星期一（11月2日），安大略省伦敦市的市民们起床后，发现地面铺了层雪，不过，还没为过冬做好准备的人不必慌乱，气象部门说这个星期天气会逐渐变暖，周末气温会回升到16摄氏度。

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加拿大环境部的气象学家布莱恩·奥西亚克（Brian Owsiak）告诉加拿大广播公司 CBC，最糟糕的时候已经过去。

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他说，在休伦湖南部（Lake Huron）仍会有些飞雪，但已经不像昨晚那样大。

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星期一早上，伦敦警察局配上照片发推说，看见雪了吧，开车要慢慢开！

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周日晚上，加拿大环境部对伦敦地区发出了下雪警告，当地官员告诫说，许多道路上的能见度都很差。

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伦敦市和郊区的某些地区下雪 10至1 5厘米，特别是在Parkhill和Grand Bend地区，伦敦市机场的降雪量有5厘米。

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布莱恩·奥西亚克表示，今天晚上气温回升，一周接下来的日子里气温都高出正常温度。

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他说，人们刚刚品尝了一下初冬的寒意，但 11 月初相对暖和，相信大多数人都会高兴。

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根据天气预报，安大略省伦敦地区本星期三到星期五的最高气温将为 14 度，周末气温则将达到16 摄氏度！

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（CBC）

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