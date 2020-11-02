支持法国总统，不支持特鲁多：魁北克省长称应毫不妥协地捍卫言论自由

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魁北克省长勒格（François Legault）星期一（11月2日）在新闻发布会上表示，在言论自由问题上，他和法国总统马克龙意见相同，即应该毫不妥协地捍卫言论自由，而不是给暴力找借口。他直截了当地说，“我不同意贾斯汀.特鲁多的观点。”

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加拿大总理特鲁多上周在被问到此事时表示，我们必须永远捍卫言论自由，这是所有自由社会的基本原则。但是言论自由不是没有界限的。在一个像加拿大这样的尊重彼此的多元化社会里，我们必须注意自己的言行对他人产生的影响，尤其是对那些经历过歧视的人的影响。

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10月16日法国历史教师帕蒂（Samuel Paty）在自己任教的中学门前被斩首，只因他曾在讲课时向学生展示讽刺伊斯兰教先知的漫画。法国总统马克龙在他的葬礼上表示，法国将毫无保留的捍卫作家、漫画家的创作权利和言论自由，捍卫世俗化。在上星期尼斯发生恐袭案后，马克龙再次强调同一立场。

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蒙特利尔大学法学教授特鲁戴尔（Pierre Trudel）对特鲁多的话感到惊讶，他说，特鲁多表达的是他自己的个人观点，讲的是得体、礼貌和善意。但是从宪法层面上来说，言论自由并没有被套上不要刺激他人的框架。

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(Radio-Canada, Stéphane Bordeleau)

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