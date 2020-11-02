疫情下加拿大这个电影节却能现场举办

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在COVID-19病毒肺炎第二波疫情席卷加拿大许多地区的情况下，一些刚刚开放的行业又被政府下令关闭或者是限制营业规模，比如餐馆、商店、电影院等行业。加拿大多伦多国际电影节等知名的文化活动也改在网上举行。

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但加拿大魁北克省的Abitibi-Témiscamingue国际电影节却在10月底的周末如期举行，而且是在电影院中现场举行，因为Abitibi-Témiscamingue地区没有COVID-19病毒肺炎疫情。

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Abitibi-Témiscamingue国际电影节执行主任Émilie Villeneuve指出，现在没有疫情的自由是4月份封城严厉措施的结果，所谓是“有失才有得”。

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现在的Abitibi-Témiscamingue市，不但电影院开放，而且酒吧和餐馆也都开放。人们自由进出，但要戴上口罩、保持社交距离。

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Abitibi-Témiscamingue地区人口构成比较年轻、社区民众比较积极遵守防疫措施的文化也是该地区在COVID-19病毒肺炎防疫工作中取得成功的原因。

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RCI with Sean Gordon • CBC News

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