万圣节闹鬼：加拿大BC省被第二波疫情攻陷

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加拿大太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省过去半年来在COVID-19病毒肺炎抗疫战斗中取得了不俗的成果，是加拿大人口较多的省份中抗疫工作做得最成功的。但这个优良记录在刚刚过去的万圣节（也称鬼节）周末被打破。

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星期一公布的数字显示，不列颠哥伦比亚省周末三天新冠病毒确诊病例达到1120个，也就是每天都超过三百多个，这是COVID-19病毒肺炎疫情泛滥半年多以来BC省从来没有见过如此多的人感染的情况。

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不列颠哥伦比亚省副首席公共卫生官Dr. Réka Gustafson指出，最近几天COVID-19病毒肺炎疫情的恶化与不少省内居民漠视防疫规定大搞私下聚会和派对有直接的关系；而周末万圣节期间大量民众带着小孩在街头走街串户要糖果的景象让人感到非常担心，这可能会为新冠病毒肺炎疫情的进一步恶化火上浇油。

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不列颠哥伦比亚省政府卫生厅长Adrian Dix希望周末BC省COVID-19病毒肺炎疫情恶化的消息能够让省内民众重新重视起防疫工作，以集体的努力让不列颠哥伦比亚省再次取得抗击COVID-19病毒肺炎疫情的成功。

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