加拿大批准第一个艾滋病毒自我检测装置

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加拿大联邦监管机构已经批准了加拿大的第一个艾滋病毒（ HIV）自我检测装置，这一装置在去年 8 月就被提交给联邦审批，专家们说，自测技术获得批准，对那些不清楚自己是否感染了艾滋的人至关重要。

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本周一（11月2日），加拿大卫生部（Health Canada）对这一自测装置授予了许可证，这是一种手指取血测试装置，只需 1 分钟，该装置由设在 BC 省列治文市（Richmond）的公司bioLytical Laboratories 制造。

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艾滋病毒自测技术已得到世界卫生组织的认可，在加拿大之前，已经有数十个国家批准了这项技术。

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这项技术的主要研究人员表示，批准艾滋病毒自我检测可以 “打开令人难以置信的大门”，将使患者获得延长生命的机会，并遏制病毒在加拿大传播。

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多伦多圣迈克尔医院（St. Michael’s Hospital）城市卫生解决方案中心（The Centre for Urban Health Solutions）的肖恩·罗尔克（Sean Rourke）医生说，他正在与全国各地的社区组织合作，准备明年 1 月份启动一项远程医疗计划，向社区组织分发 6 万套自我测试装置。

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罗尔克医生说，最近对约 300 家一线医疗服务提供者进行的调查显示，COVID-19 危机使人们得到临床 HIV 检测服务的机会减少了近一半，因此更需要自我检测。

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（CBC）

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