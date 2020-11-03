加拿大紧张：美国总统大选今天投票

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在经过紧张激烈的美国总统大选竞选活动之后，11月3日星期二美国选民终于迎来了大选投票日。

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这是一次受到世界瞩目的美国大选。而做为美国北部邻国的加拿大，由于与美国经济是你中有我、我中有你的高度一体化，两国之间有着万里长的不设防边界，加拿大政府和民间更是在紧张地关注美国大选日的进展和大选后的结果。

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如果民主党的拜登政府上台执政，加拿大石油工业会受到进一步打击，因为拜登要从石油能源转向绿色能源，拜登早已承诺上台后会取消把加拿大石油输送到美国南部的基斯顿输油管道项目。

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如果共和党的特朗普再连任四年美国总统，则加拿大会继续像小兄弟那样受到老大的欺负，而且会有更多在美国没有合法身份的人越过边界来加拿大申请难民、让加拿大再次受到难民潮的困扰。

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如果说不管拜登和特朗普谁上台加拿大都紧张，但如果大选结果出现不确定性问题则会让加拿大政府更加紧张，因为这意味着美国政局的不稳和金融市场的动荡。

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