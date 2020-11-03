加拿大统计局：采用机器人的公司往往雇佣更多人工

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加拿大统计局本周一（11月2日）公布的一个调查表示，自1990 年代后期以来，对机器人进行了投资的加拿大公司，其人工雇员的队伍也同时扩大，这意味着实现自动化对人类就业来说并不一定就是“世界末日”。

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上述调查结果表明，过去的二十年中，在同一个行业中，投资了自动化技术的公司的员工人数比没有采取自动化技术的公司要多出 15％。

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加通社报道说，总体而言，这些公司由于走向了自动化，更需要高技能雇员，比如拥有大学学位的程序员。

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管理人员减少

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加拿大统计局的分析显示，投资了机器人的公司，会更多地削减中层管理人员的人数，从而使员工在决策方面和以及刺激工作成绩上有更多的控制权。

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但加拿大统计局承认，自动化的确带来了变化，并有可能带来痛苦。

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报告说：

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机器人会给就业市场带来扰乱，不仅会取代某些工作，而且还会改变对其他一些工作的要求，不是所有的人都能从这种变化中受益。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

疫情将加快加拿大的自动化速度

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加拿大联邦政府多年来一直跟踪自动化对劳动力的影响， 统计局新发布的研究报告基于一些加拿大公司的管理数据，这些公司在1 996 年至 2017 年之间增加了机器人和自动化技术。

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加拿大统计局表示，加拿大最早对机器人的投资主要在汽车装配线上，近些年来在农业、采矿、建筑业以及卫生领域，对自动化的投资都有所增加。

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2019 年，加拿大的官员们估计，在未来15 至 20年内，大约有十分之一的工作会被机器人取代，并另有三分之一的工作会因自动化而发生重大变化。

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从传统上看，加拿大公司采用新技术的步伐一般很慢，落后于其他一些国家，但在 COVID-19 疫情的严重冲击下，预计加拿大走向自动化的速度将会加快。

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（CP，CBC）

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