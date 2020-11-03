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2020年11月2日，星期一，加拿大魁北克市，受害者的邻居玛丽·弗朗丝·里奥克斯在守夜活动中献花纪念苏珊娜·克莱蒙特，她在万圣节晚上被一名持剑男子刺死。当时特里克斯试图救克莱蒙特的命。THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

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