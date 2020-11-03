安大略省改变新冠疫情预警分级方式，同时日增病例创新高

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安大略省政府星期二（11月3日）宣布将把新冠疫情预警改为用颜色分级，同一天，该省日增确诊病例达到创纪录的1050起。

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新的预警系统用不同颜色分为五级：绿色为预防级别；黄色为保护级别，仅采取一般性保护措施；黄色为限制级别，开始采取限制性措施，但不关闭商家；红色为控制级别，限制更加严格，离大规模关闭商家仅差一步；灰色为封闭级别，相当于进入紧急状态。

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安大略省长福特在新闻发布会上表示，渥太华、皮尔、东安大略和约克地区将在本周末改为橙黄色限制预警级别。多伦多将在一周后改。这意味着这些地区的酒吧、餐馆和健身房等场所将可以重新开放，只是必须限制人数。

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新的预警级别对在哪个地区关闭哪一类商家企业有更明确的标准。这些标准包括一周内每十万人口中的确诊病例数，检测阳性率和病毒传播速度等。

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（CBC News, Adam Carter, Lucas Powers)

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