维也纳恐袭：4人死亡，多人受伤，有华人遇难

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星期二（11月3日），奥地利当局表示，在周一晚上首都维也纳的恐袭事件中，至少有一名伊斯兰极端分子持自动步枪穿越了维也纳市繁华的夜生活区，进行扫射，导致 4 名民众死亡，多人受伤，之后一名枪手被警方击毙。

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加拿大广播公司报道说，被击毙枪手的身份已被确认，他年纪 20 岁，拥有奥地利-北马其顿双重国籍，此前曾因试图加入“伊斯兰国” 极端组织而被定罪。

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有未经核实的视频显示，当时这名枪手穿着白色工作服，在奥地利首都维也纳市区的鹅卵石街道上一边奔跑一边开枪，显然是在随机扫射。

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奥地利内政部长卡尔·内汉默（Karl Nehammer）告诉奥地利新闻社 APA，到目前为止，警方已经搜查了 15 栋房子和公寓，逮捕了数人。

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奥地利总理塞巴斯蒂安·库尔兹（Sebastian Kurz）说，星期一晚上有两男两女在袭击中丧生，都是无辜路人，另有 22 人受伤，包括一名警察，其中一些受伤者伤势严重。

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一名华人遇难

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中国驻奥地利使馆证实，在星期一晚上的维也纳袭击事件中，有一名奥籍华人遇难，一名中国公民受伤，但伤势不重，目前在医院接受治疗，情况稳定。

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（CBC）

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