美国大选和移民加拿大的美国人

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四年前的11月8日，美国大选最后结果揭晓后，加拿大移民部网站被二十多万美国人挤爆。今年是否会出现同样的“盛况”还要看大选结果和美国选民对这个结果的接受程度。但是有加拿大移民律师表示， 过去半年来，咨询移民事宜的美国人确实大大增加。在上次美国大选中问世的网站“如果特朗普当选就来布雷顿角”也收获了更多点击量。

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加东新斯科舍省移民律师科恩（Lee Cohen）在接受CBC采访时说，在过去六个月中，打电话向他咨询如何迁居加拿大的美国人比平常多了大约25%。他们想要离开美国的理由包括“特朗普，本届大选，担忧和分裂”。

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二十年前小布什当选时，科恩也曾接到比平常更多的美国人的咨询电话。但是他注意到，这一次打电话来的人似乎更坚定。他们不仅仅是来“踢踢轮胎”（指那些逛车行但不是真心想买车的人），是真的想离开美国。

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宣传布雷顿角的网站吸引美国人

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布雷顿角是一个位于新斯科舍省北端的海岛。四年前特朗普第一次竞选美国总统时，当地电台播音员卡勒布里斯（Rob Calabrese）建立了网站“如果特朗普当选就来布雷顿角”。他本来只是想开个玩笑，顺便为多年人口流失的家乡增加点知名度。没想到网站大受美国人欢迎。

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四年过去，又一届美国大选来临。卡勒布里斯说，在过去几个月中访问这个网站的美国人增加了。如果概括一下访问者在留言中表达的担忧的话，“教养和公德减退，社区被侵蚀，…… 他们感觉自己的国家不是在朝一个正确的方向前进。”

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真的会付诸行动吗？

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移民是一个巨大的生活改变。过去的经验表明，绝大部分咨询加拿大移民接收的美国人最后真的只是“踢踢轮胎”而已。不过，四年前那次美国大选后，确实有一些美国人迁到了加拿大，但是促使他们做出这个决定的并不完全是特朗普当选。

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来自田纳西州的尼克森（Jimmy Nixon）在特朗普当选一年后跟着他的加拿大妻子搬到了安大略省。做出这个决定的原因之一是美国的医疗费用太贵了。尼克森本是特朗普的支持者。但是来到加拿大以后，他开始用一种新的目光去评判美国社会和政治。

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他对加拿大的全民医疗保险赞赏有加。“别人告诉我们这里的医疗服务一团糟。让我告诉你，你们不知道自己有多幸运。” 他仍然支持特朗普，但是认为美国在这次在新冠疫情中的表现完全无法和加拿大相比，“简直丢人。”

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他的妻子凯莉支持民主党。两人在刚认识的时候就约定不谈政治，这么多年来倒也相安无事。凯莉表示，如果特朗普再次当选，她肯定会陷入深度抑郁，并且从此不再关心美国政治。尼克森对妻子的政治观点并不在意。他说，他们两人的关系“活过了奥巴马当政的八年，也一定能活过拜登的任期。”

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（RCI with CBC News, Haydn Watters, Brooklyn Currie, Emma Davie)

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