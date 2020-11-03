警察在奥地利维也纳守卫现场

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2020年11月3日（星期二）12:57

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2020年11月3日，星期二，警察在奥地利维也纳守卫现场。奥地利首都警方表示，当地时间11月2日星期一晚上8点后不久，在维也纳市中心一条热闹的街道上发生了几起枪击事件。奥地利最高安全官员说，当局认为有几名枪手参与，警方的行动仍在进行中。(AP Photo/Matthias Schrader)

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