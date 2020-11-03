一石三鸟：阿尔伯塔省要建成国际石化基地

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

面临本省石油和天然气工业陷入萧条困境的阿尔伯塔省政府，想用大力促进以阿尔伯塔省石油、天然气为原料的石油化工企业落户的办法走出困境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿尔伯塔省政府的目标是在十年内让省内石油化工行业的投资增长300亿加元，使阿尔伯塔省成为能够与亚洲、中东和美国南部地区竞争的国际石油化工基地。为此，省政府承诺会拿出相当于石油化工项目投资12%的资金无偿拨付给在阿尔伯塔省投资至少5千万加元建设石油化工设施的公司，但这笔政府拨款只在建设项目的最后阶段才会到位，以确保该石油化工项目不会成为烂尾工程。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿尔伯塔省石油工业面临着几个主要问题。首先是建设石油外运的输油管道遇到重重困难，很难上马、更不要说是建成投产，这让阿尔伯塔省出产的石油不得不在国际市场打折出售；第二是阿尔伯塔油砂矿石油开采成本高，在目前低油价的环境中不得不亏本经营；第三是阿尔伯塔油砂矿石油被环境保护组织指责为是碳排放高的脏油。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而在阿尔伯塔省建立石油化工企业就地消化油砂矿石油、把其变成石油化工产品外运出售，就可以一举三得的解决缺乏输油管道、油价过低和碳排放高的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada