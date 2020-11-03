A barber waits for customers as the city turns quiet in downtown Kuala Lumpur, Malaysia, on Tuesday, Nov. 3, 2020. Malaysia extended restricted movements in its biggest city Kuala Lumpur, neighboring Selangor state and the administrative capital of Putrajaya from Wednesday in an attempt to curb a sharp rise in coronavirus cases. (AP Photo/Vincent Thian)

马来西亚吉隆坡市中心，一名理发师在等待顾客

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2020年11月3日（星期二）12:56

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2020年11月3日，星期二，马来西亚吉隆坡市中心，一名理发师在等待顾客。马来西亚从周三开始在其最大城市吉隆坡、邻近的雪兰莪州和行政首都普特拉贾亚扩大限制行动，试图遏制冠状病毒病例的急剧上升。(AP Photo/Vincent Thian)

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