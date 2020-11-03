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2020年11月3日，星期二，马来西亚吉隆坡市中心，一名理发师在等待顾客。马来西亚从周三开始在其最大城市吉隆坡、邻近的雪兰莪州和行政首都普特拉贾亚扩大限制行动，试图遏制冠状病毒病例的急剧上升。(AP Photo/Vincent Thian)

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