一些投资者开始把电商巨头归入有害行业

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随着社会的发展，一些行业变成了与一些投资者的道德标准不相符合的行业，比如烟草公司、制造枪械的公司、石油公司。

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现在，有些投资者把电商巨头也纳入了“有毒”行业的名单，比如鼎鼎大名的Google、Facebook、 Amazon、Netflix等公司。

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加拿大多伦多市的道德标准投资专家Tim Nash指出，目前最受诟病的两个电商巨头是Facebook和Amazon。Facebook公司被抨击在黑命贵运动和气候变化问题上未能与时俱进，而Amazon被指责在老板贝佐斯财富暴涨的同时实行盘剥工人的雇用制度。

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美国国会也开始对苹果公司、谷歌公司、脸书公司和推特公司的垄断经营问题进行调查和听证。

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加拿大五大商业银行之一的多伦多道明银行TD投资部门的研究显示，2020年将是关注道德标准的投资基金吸纳资金的丰收年；越来越多的投资者把资金投入关注环境、社会效益、和公司管理透明度的公司企业。

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加拿大道德标准投资专家Tim Nash认为，对于投资者来说，现在已经可以实现既讲求投资道德、又获得不错投资收益的双赢局面。

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RCI with Dianne Buckner • CBC News

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