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2020年11月4日，星期三，中国习近平主席在上海举行的中国国际进口商品博览会开幕式上发表讲话，记者们正在观看视频。世博会是中国最大的年度交易会之一。(AP Photo/Mark Schiefelbein)

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