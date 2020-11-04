加拿大9月进出口额上升，但仍低于疫情前水平

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加拿大统计局周三（11月4日）表示，9月份加拿大的进出口额双双攀升，但仍低于新冠疫情前的水平。

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9月加拿大出现了 33 亿加元的贸易逆差，比 8 月份的 32 亿加元有所增加，并高于分析家们的预测。

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根据金融数据公司 Refinitiv 的数据，经济学家的预测是9月份出现26亿加元的贸易逆差。

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加拿大皇家银行 RBC 的资深经济学家内森·詹森（Nathan Janzen）在报告中写道：

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加拿大的国际贸易活动在6月和7月快速反弹，之后趋于平缓，但贸易的复苏在继续。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

木材出口大增

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加拿大统计局表示，9月份出口额增长1.5％，为455亿加元。

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林业产品、建筑及包装材料的出口在9月份增长了10.4％，木材价格上涨推动加拿大的木材出口额增长了23％，达到16亿加元，为14年来最高水平。

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飞机和其他运输设备及零件的出口增长了 13.4％。

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与此同时，9月份的进口额也增长1.5％，为488亿加元。

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9月加拿大的能源产品进口增长28.8％，原油进口增长87.1％，突破10亿加元大关，主要因为加拿大炼油厂从美国路易斯安那州购买了更多原油。

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加美贸易顺差缩小

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加拿大对美国的贸易顺差有所减小，从8月的29亿加元下降到9月份的20亿美元。

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9月份加拿大对美国的出口下降了1.6％，从美国的进口增长了1.2％。

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（CBC）

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