安省苹果农场外籍劳工集体感染新冠病毒

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大安大略省南部Tillsonburg地区的马丁果园农场发生40名工人集体感染COVID-19病毒肺炎的疫情，其中大部分是持短期工作签证的外籍农业工人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省公共卫生机构的初步调查显示，马丁果园农场集中爆发COVID-19病毒肺炎疫情与外籍工人住在集体宿舍、无法保持社交距离有直接关系。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

马丁果园农场的外籍工人来自特立尼达和牙买加，其中许多人是每年都来加拿大打短工的外籍工人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

被检测出COVID-19病毒阳性的外籍工人被安排在当地旅馆隔离居住，而本地工人则在自己家里隔离。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省公共卫生机构官员每天前去外籍工人隔离居住的旅馆检查新冠病毒确诊者的状况，给他们送去药品、食物、睡衣等物品。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省公共卫生官员认为，马丁果园农场虽然发生COVID-19病毒肺炎集中爆发的疫情，但对当地社区公众健康不会带来明显的威胁，因为这些被新冠病毒感染的工人处于相对封闭的环境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Kate Dubinski • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada