盖洛普民调：加拿大人对移民最欢迎

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盖洛普咨询公司发布的2020年“移民接受指数”显示，加拿大是世界各国中对移民的接受程度最高的，以8.46分名列第一（总分为9分）。接下来是冰岛，新西兰，澳大利亚和塞拉利昂。美国名列第六。

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移民接受指数的计算基于各国受访人对三个问题的回答：移民在他们的国家生活，与他们做邻居，和他们的家族成员结婚，这对他们来说是好事还是坏事？调查结果虽然在2020年公布，但是民调是在去年做的，来自145个国家的受访者回答了问卷。

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民调结果显示，许多国家对移民的接受程度下降，尤其是在欧盟国家。

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2020年移民接受指数名列前十的国家：

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加拿大，8.46 冰岛，8.41 新西兰，8.32 澳大利亚，8.28 塞拉利昂，8.14 美国，7.95 布基纳法索，7.93 瑞典，7.92 乍得，7.91 爱尔兰，7.88

（L’Actualité, Mathieu Carbasse, Gallup)

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