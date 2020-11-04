美国大选结果胶着：特朗普表现好于预期

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国总统大选投票虽然在星期二结束，但计票结果却没有像往常那样在星期二夜里或星期三凌晨被公布。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到星期三早晨6点钟，特朗普和拜登这两位共和党和民主党总统候选人中仍然没有人获得当选总统所必须的超过270张总统选举人票。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由于拜登星期三早晨在确认选举人票方面领先特朗普，拜登告诉其支持者们胜利在望。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普则在星期三早晨已经赢得和处于领先地位可能赢得的选举人票达到283票的情况下表示，自己应该已经胜选，唯一可能让他丢掉总统宝座的是民主党利用关键摇摆州的邮寄选票作弊。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期三早晨计票工作仍在继续的乔治亚州、密歇根州，北卡罗莱纳州和宾夕法尼亚州成为这次美国大选鹿死谁手的关键摇摆州。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普阵营已经开始为就总统大选结果把官司一直打到最高法院做准备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

做为美国的北方邻国，加拿大政府和民众在密切关注美国大选计票工作的进展。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada