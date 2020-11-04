美国大选：内华达和乔治亚等州计票仍在继续，拜登在威斯康辛和缅因州获胜

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更新：拜登在密歇根州获胜，赢得16张选举人票。目前两名候选人获得的选举人票总数为拜登253票，特朗普214票。

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美国大选目前仍难分胜负。到星期三（11月4日）加东时间下午4点半，内华达、乔治亚、北卡罗莱纳、宾夕法尼亚、密歇根和阿拉斯加州的计票仍未结束。民主党候选人拜登在威斯康辛州和缅因州获胜，在威斯康辛赢得10张选举人票，在缅因州赢得4张选举人票中的3张。

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根据美联社的分析，拜登此时已稳获248张选举人票。他在尚未完成计票的密歇根州和内华达州微弱领先。如果拿下这两州，他的选举人票将达到赢得大选的270张。

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特朗普的竞选团队已经要求在威斯康辛州重新计票，并要求在密歇根州和宾夕法尼亚州停止计票。特朗普已在星期三凌晨径自宣布获胜。有分析人士担心，如果最后计票结果是拜登获胜，特朗普的获胜宣言可能会加剧大选后的紧张，引起暴力事件。

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（CBC News， Radio-Canada）

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