联邦政府拨款帮助阿尔伯塔省对付森林虫害

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为了帮助落基山脉省份阿尔伯塔省对付亚洲松甲虫造成的森林虫害，加拿大联邦政府同意在今后三年拨款6840万加元，其中第一年、也就是2020到2021财政年度期间提供的款项是2400万加元。

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阿尔伯塔大学生物学教授Janice Cooke认为，联邦政府政府的拨款虽然不少，但在阿尔伯塔省控制亚洲松甲虫带来的森林虫害问题是非常耗费人工和金钱的事情，阿尔伯塔省政府花在对付松甲虫灾害方面的钱一年至少要5千万加元。

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阿尔伯塔省林业机构每年用空中航测的方式寻找树顶呈红色、由于亚洲松甲虫而死亡的松树。今年的航测显示，有8百万公顷林地受到亚洲松甲虫灾害的影响，有近15万棵松树死亡。不过，这已经算是好消息了，因为去年航测显示有24万多棵松树死于松甲虫。

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阿尔伯塔大学生物学教授Janice Cooke说，2019年末到2020年初阿尔伯塔省落基山脉地区连续多天低于零下30摄氏度的寒冷天气帮了大忙，让差不多90%亚洲松甲虫的幼虫被冻死。

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由于松甲虫大部分时间藏在树皮下面，现有的对付办法费时费力又费钱，需要用直升机把工人送到松甲虫虫害刚刚开始的林区，把被松甲虫蛀蚀过的松树砍到、就地焚烧以灭杀松甲虫和其虫卵、幼虫。

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RCI with Emily Senger • CBC News

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