阿尔伯塔省出现加拿大首例变异猪流感病例，全球仅27例

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阿尔伯塔省公共卫生部和农业部官员星期三（11月4日）透露，上个月该省中部一名患者感染了一种罕见的猪流感变异病毒，甲型流感病毒H1N2亚型变异株。这在加拿大是第一次，在全世界是2005年以来的第27起病例。

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根据省首席卫生官辛肖（Deena Hinshaw）和省首席兽医雷曼（Keith Lehman）联合发布的声明，这名患者在十月中旬出现流感症状后求医，目前已经痊愈。这是一起孤立病例，没有证据显示病毒进一步传播。

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阿省卫生部和农业部已经开始调查病毒的源头。另外，如果该省中部地区的居民去省卫生部属下的检测中心做新冠病毒检测，他们可以选择同时做流感病毒检测。

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声明说，吃猪肉并不会感染H1N2病毒。

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今年七月份在巴西也发生一例猪流感病毒变异株感染。患者在一家肉联厂工作，显示接触受到感染的猪是从猪到人的传染途径之一。

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（RCI with CBC News)

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