COVID-19：安大略省决定重开酒吧、餐馆和健身房

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大安大略省宣布，从11月7日开始，安省的渥太华、约克 （York）和皮尔（Peel）地区，酒吧、餐馆和健身房将可以在室内对客户重新开放，多伦多则是从11月14日起重开。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在第二波疫情来袭时，安大略省于 9 月底宣布停止上述设施的室内服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

按颜色分区

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安省省长道格·福特（Doug Ford）本周二（11月3日）还宣布，将按疫情的发展对不同地区进行颜色分类，包括绿色、黄色、橙色和红色区，类似于魁北克省，但标准不同。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前多伦多、皮尔、渥太华、约克和安大略省东部将被划入为橙色区，布兰特（Brant）、汉密尔顿（, Hamilton）、达勒姆 （Durham）和霍尔顿（ Halton）将为黄色区，安大略省所有其他地区现在是绿色区域。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

橙色区域的新规定如下：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

酒吧、餐馆可以在室内重新开放，室内一次最多可容纳 50人；

酒精饮料的销售必须在晚上9 点结束，每张桌子的人数不得超过 4人；

卡拉OK 可以，但跳舞的酒吧将继续关闭；

健身房室内一次最多 50人，在健身房里需要戴口罩，但健身时可以取下口罩；

家庭聚会的最多人数为室内10人，室外 25人；

有组织的公共活动为室内最多 50人，室外最多 100人。

红色区域的新规如下：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

酒吧、餐馆仍可在室内开放，但室内最多容纳10位顾客；

健身房可开放，室内最多可容纳 10人，室外最多可容纳 25人；

所有公共或私人聚会的人数是室内 10人，室外 25个人；

电影院和剧院将关闭。

按疫情发展随时调整

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前安大略省还没有红色区，但省政府的公共卫生部门会根据COVID-19病例的进展情况随时进行调整，随着区域颜色的变化，限制措施也发生变化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安省公布了一个地区从一个类别换到另一种类别的标准，包括病毒在社区中的传播、新增的病例数、医院的应对能力等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省还设定了一个新的目标，即到 12月份，每天能进行 100,000 个新冠测试。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多市长满意

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于省政府的新规定，多伦多市长庄德利（John Tory）表示满意，他说，新的颜色划分方案为商家企业提供了一个能够安全开门营业的途径。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他补充说，他一直希望餐馆和健身房能以安全的方式开放。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多市长还表示，已经听取了公共卫生专家的意见，以确保多伦多社区中的病例不会呈指数级增长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

反对意见

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省的反对党则对安省政府的新决定进行了抨击。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安省新民主党的议员塔拉斯·纳蒂沙克（Taras Natyshak）指责说，福特政府的决定，将使疫情大流行持续的时间更长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她要求政府拨款，采取更为强有力的保护措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada