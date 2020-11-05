安大略省警察因殴打黑人被判处九个月有期徒刑

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2016年圣诞假日期间在安大略省惠特比市，19岁的黑人米勒（Dafonte Miller）遭到正在休假的多伦多警察迈克尔.泰里奥特（Michael Theriault）殴打，造成鼻梁、手腕等多处骨折，左眼失明。本星期四（11月5日），安大略省高等法院判处泰里奥特9个月有期徒刑和守行为12个月，同时在5年内不得拥有和使用限制级武器。

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主审法官迪卢卡（Joseph Di Luca）说，他在判决时考虑到了泰里奥特的警察身份和此案的种族背景。他认为，被告的攻击行为“损害了尊严和平等社会价值观，损害了社区 — 尤其是黑人社区 — 对警察的信任”。

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泰里奥特的辩护律师称他攻击米勒是为了自卫。但是迪卢卡说，这起攻击事件的前半部分有自卫性质，但是在米勒眼睛受伤并试图逃走时，泰里奥特抓起一根管子击打米勒的头部。这不是防卫过当，而是在可能的威胁解除后，被告用武器攻击已经受伤并正在后退的受害者。

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迪卢卡说，他在决定刑期时也考虑到泰里奥特再犯的可能性很低，另外他的警界生涯可能已经结束。

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泰里奥特原来被指控的罪名是严重攻击和妨碍司法公正，后被改为普通的攻击罪名，妨碍司法公正罪名被取消。检控方认为法官关于被告自卫的分析有误，因此已提出上诉。

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（CBC News, Canadian Press）

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