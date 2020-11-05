特鲁多政府被批花钱如流水却不提供花钱信息

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向加拿大联邦议会负责、任务是监督联邦政府预算支出事务的预算办公室指责特鲁多自由党政府不提供其成百上千亿加元花钱项目的信息。

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预算办公室在其星期三发布的两项报告中分别批评说，特鲁多自由党政府要求议会增加790亿加元的拨款授权、却对其将如何花费这些巨款的信息守口如瓶，这让联邦议会的议员们无法行使监督政府如何花费纳税人金钱的职责。

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特鲁多政府说，这笔790亿加元巨款的大部分将被用于COVID-19病毒肺炎疫情下的救助项目，但没有提供具体的细节。

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联邦议会预算办公室指出，特鲁多自由党政府到目前为止还没有提供其COVID-19病毒肺炎疫情救助项目到底由多少个、每个项目将耗费纳税人多少金钱这样基本的信息。

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在特鲁多政府不提供COVID-19病毒肺炎抗疫项目花钱信息的情况下，联邦议会预算办公室自己动手搜集汇总自由党政府的抗疫救市项目会花费纳税人多少金钱的信息。其得出的数字是自由党政府今年花费的抗疫和救市资金至少是1760亿加元。

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RCI with The Canadian Press, CBC News

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