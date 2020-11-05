美国大选：宾州、密歇根州和乔治亚州法院驳回特朗普团队停止计票的申请

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到星期四（11月5日）下午加东时间5点半，美国仍有六个州没有公布选票统计结果。它们是宾夕法尼亚州，乔治亚州，北卡罗来纳州，亚利桑那州和阿拉斯加州。六个州总共拥有71张选举人票。

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目前共和党候选人特朗普在宾州（20张选举人票）、乔治亚（16张）、北卡（15张）和阿拉斯加（3张）领先。民主党候选人拜登在亚利桑那州（11张）和内华达州（6张）领先。但是除了阿拉斯加大局已定外，其他州的未统计选票仍有可能改变形势。而北卡的最后一批邮寄选票可能要到11月12日才能统计完。

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特朗普目前已获得214张选举人票。拜登获得253张。美联社和福克斯新闻预测拜登将在亚利桑那州获胜，把该州的11张选举人票收入囊中，从而使他的选举人票总数达到264张，离获胜所需的票数仅差6张。

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目前特朗普团队在多个州的法院提出停止计票的申请。宾州、密歇根州与乔治亚州的法院已宣布驳回。

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拜登在星期四下午发表短暂讲话，再次强调每一张选票都应该被统计，并呼吁选民保持耐心和冷静。

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（CBC, Radio-Canada）

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