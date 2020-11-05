若为自由故，绝不戴口罩： 安大略省小城本周末将举行反口罩示威

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加拿大第二波疫情来势汹汹，公共卫生部门已经在教人们如何自己缝制带有过滤夹层的口罩，以便更有效地挡住携带病毒的呼吸道飞沫和气溶胶。但是仍有一些加拿大人认为强制规定戴口罩是对他们的个人自由的侵犯。在安大略省艾尔默市，关于是否戴口罩的争执让这个一向宁静的湖畔小城有了火药味。两派之间的对立已经不仅是相遇时瞪一眼对方那么有节制。反口罩一方正在筹划抗议集会，而另一方也打算针锋相对，到场举行反示威。

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市政府宣布进入紧急状态

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由于担心口罩之争引起冲突和骚乱，艾尔默市政当局本星期宣布当地进入紧急状态。这让一些反口罩人士更生气了。市长玛丽.弗伦奇（Mary French）在接受CBC采访时说，她因此收到了对她和她的家人的威胁。她呼吁市民冷静一点。“我们并不是要剥夺谁的权利。“

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艾尔默的反口罩人士计划在11月7日，也就是本星期六，举行“自由游行”，抗议安大略省政府和当地所属的地区卫生局颁布的隔离措施。市政府星期一下午颁布行政令，宣布进入紧急状态。当地警方发推文说，紧急状态是对星期六的“反口罩自由游行”的回应，以防发生骚乱和市政服务中断。

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上个月24日，数百名反口罩人士已经在艾尔默举行过一次游行示威。这一次，虽然组织者在社交媒体上声称是和平、守法、适合全家一起参加的活动，但市政府仍然不敢怠慢。因为支持戴口罩强制性规定的一方将在同一时间举行集会。弗兰奇说，宣布紧急状态并不是禁止集会，而是要保证在双方情绪激动、发生冲突时可以迅速采取相关措施，并且可以向省政府求助。

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“对个人自由的侵犯”

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反口罩示威活动的组织者之一诺伊多夫（Kimberly Neudorf）在接受当地媒体采访时表示，她的许多同道把拒绝戴口罩视为对政府侵犯个人自由的反抗。还有一些人认为，强制性规定给那些因心理或身体原因不能戴口罩的人造成了过分的负担。

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但是退休市民迪恩（Bill Deene）认为这些人“大错特错了”。他会去参加反示威，因为他希望他们明白，戴口罩对大家都有好处，也不会对身体健康造成损害。

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他不认为双方会发生肢体冲突。“不过也说不准。”他希望对方不要太疯狂。“我们只是想表达我们的观点。”

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加拿大公共卫生署建议戴三层布料的口罩

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加拿大公共卫生署本星期先是建议公众改戴用三层布料缝制的口罩，随后又修改了防疫指南，首次加上了病毒通过气溶胶传播的风险。新指南说，新冠病毒可以通过携带者在咳嗽、打喷嚏、唱歌、喊叫或说话时产生的呼吸道飞沫和气溶胶传播。飞沫会很快落地，但是体积更微小的气溶胶会在空气中悬浮更长时间。

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早在今年七月份，已经有两百多名各国科学家给世界卫生组织写信，建议修改防疫指南，提醒各国公卫部门新冠病毒通过空气传播的风险。

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新冠病毒能够通过在空气中停留更久、移动距离更长的气溶胶传播，意味着仅仅保持安全距离和勤洗手是不够的。个人防护措施方面，口罩最好像公共卫生署建议的那样有过滤夹层。另外，学校、商店和办公室等场所的通风设施更加重要。

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（RCI with CBC News, Colin Butler, Andrew Lupton， Adam Miller)

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