过来人建议特鲁多对美国大选最好保持沉默

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在美国大选结果陷入不定局面的情况下，曾经经历过2000年小布什和戈尔大选后官司闹上最高法院动荡日子的加拿大高级官员告诫特鲁多政府说，目前加拿大联邦政府最聪明的做法就是对美国政局保持沉默，不要显示出偏向任何一方。

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小布什和戈尔争夺美国总统宝座时担任加拿大总理的是经验丰富的自由党政治家克雷蒂安。

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面对共和党的小布什和民主党的戈尔打得不可开交的大选后乱局，克雷蒂安领导的加拿大政府采取了在美国大选计票工作完全结束、围绕大选计票的法庭官司尘埃落定之前闭口不谈美国大选问题的政策。

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这一闭口不言的“不评论”政策一实行就是一个月。那时小布什和戈尔还只是在佛罗里达一个州上法庭争夺选票。

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而这次2020年美国总统大选后的混乱和法庭挑战可能会在好几个州同时发生。

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加拿大现任自由党政府总理特鲁多到目前为止似乎在遵循沉默是金的原则。在记者的追问下特鲁多只是说“加拿大在密切关注美国大选后计票工作的进展”。

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克雷蒂安总理当年的高级顾问Eddie Goldenberg一语中的地指出，应该让美国民众来决定谁是下届美国总统，而不是先由加拿大领导人来说谁是美国大选的胜利者。

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RCI with Joan Bryden • The Canadian Press、CBC News

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