魁北克省便利店巨头 Couche-Tard 进入亚洲市场

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在北美和欧洲占据了稳定的市场份额之后，加拿大的便利店巨头 Alimentation Couche-Tard Inc. 开始正式进入亚洲市场。

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这家总部在魁省蒙特利尔地区的便利店公司于周三 （11月4日）晚间宣布达成了一项协议，将以约 3.6 亿美元的价格收购亚洲便利零售有限公司 Convenience Retail Asia (BVI) Limited 的便利店网络 Circle K Hong Kong。

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在港澳有 373 个门店

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Circle K Hong Kong 是 Convenience Retail Asia Limited 的子公司，以 Circle K 品牌经营便利店网络，在香港设有 340 家门店，在澳门设有 33 个专营店，总共373 家门店。

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Couche-Tard 的创始人兼 CEO阿兰·布沙德（Alain Bouchard）在新闻发布中说：

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几十年来，我一直密切关注 Circle K Hong Kong 的发展，而且深深欣赏该公司的领导团队和零售专业知识。我期待着迎接其团队成员和商店加入我们的 Couche-Tard 大家庭，毫无疑问，我们可以在香港和整个亚洲共同吸引更多的客户。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为在亚洲扩展提供跳板

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阿兰·布沙德长期以来一直很明确地表示，他希望自己的公司在亚洲占有一席之地，但并不想着急。

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2017 年他曾对彭博社（BNN Bloomberg）表示：

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我们会谨慎地扩大：我们将小心翼翼。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

分析人士指出，这笔交易将为 Couche-Tard 公司在亚洲的扩展提供跳板。

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魁北克省 Desjardins 集团的证券分析师 Chris Li 在给客户的一份报告中写道：

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尽管香港的便利店行业已经成熟，门店增长很少，但我们认为Couche-Tard将能够通过Circle K Hong Kong获得进入亚太地区的更多机会, 我们相信东南亚其他地区（马来西亚、菲律宾和泰国）都是非常有吸引力的市场。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，Convenience Retail Asia Limited 的总裁 Victor Fung 表示，董事会完全支持将 Circle K Hong Kong 出售给长期合作伙伴和特许经营商 Alimentation Couche-Tard Inc.。

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他说：

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对于两家公司而言，这都是一笔成功的交易，我们的股东将从投资中获得丰厚的回报，而 Couche-Tard 公司则将受益于一流的敬业和忠诚的团队，这些团队为 Circle K Hong Kong 的成功做出了贡献。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大便利店巨头 Couche-Tard 公司表示，预计在获得必要的批准下，对 Circle K Hong Kong 的收购将于今年年底完成。

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Couche-Tard

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在魁北克省，Alimentation Couche-Tard Inc.被简称为 Couche-Tard，这是一个人人皆知的便利店品牌，目前已经发展为跨国运营商。

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该公司在加拿大、美国、墨西哥、欧洲等地都有门店 ，其 logo 是一个独特的红色眨眼猫头鹰。

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在法语中，“Couche-Tard” 的意思是 “睡得晚”，类似于英语的 “night owl”（夜猫子）。

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这个公司由现任董事长阿兰·布沙德（Alain Bouchard） 创立，总部位于加拿大魁北克省大蒙特利尔地区的 Laval 市。

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（CBC，Radio-Canada）

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