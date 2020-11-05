BC省三文鱼养殖场面临寄生虫问题

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被太平洋、大西洋和北冰洋三面包围的加拿大海洋捕鱼业发达，近年来人工水产养殖业也发展迅速。

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但依据一个历时三年的研究项目写就的研究报告显示，海水养殖场附近发现的会让三文鱼染病的病毒、细菌和海洋微生物病原体DNA数量高出正常水平2.72倍，这意味着人工养殖三文鱼的海水养殖场把鱼类传染病和寄生虫传染给野生三文鱼是很容易的事情。

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该研究报告的作者、多伦多大学博士生Dylan Shea指出，要想保护野生三文鱼就必须要考虑三文鱼海水人工养殖场的问题。

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加拿大联邦政府官员正在与有关的土著人部落进行咨询，以最后决定是否在年底之前、为处于温哥华岛和不列颠哥伦比亚省大陆之间的Discovery Islands海域的人工三文鱼养殖场发放许可证。

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上述研究报告的作者之一、多伦多大学生物学副教授Martin Krkosek指出，在COVID-19病毒肺炎泛滥世界的情况下，研究野生与人工养殖生物之间互相传染的问题更具有现实意义。冠状病毒被认为就是从野生动物传染给人类的，而海水人工养殖场提供了方便野生生物与家养生物互相传染的环境。

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RCI with Bethany Lindsay / CBC News

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