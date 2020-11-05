BC省滑雪爱好者对滑雪缆车的 “退役” 老椅子大感兴趣

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冬季即将来临，加拿大BC省滑雪场 Sun Peaks Resort 计划于11月21日开放，并宣布届时滑雪缆车将换成新的升降椅。

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加拿大广播公司报道说，缆车的老椅子是从1979 年开始使用的，当地的许多滑雪爱好者对“退役”的老椅子非常感兴趣。

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滑雪场说，有一些旧升降椅已经送给了工作人员，另有 80 把椅子将在网上通过摇奖出售，每把售价 350 加元。

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Sun Peaks Resort 的市场总监 Rob McCloskey 告诉加拿大广播公司：

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不少人对旧椅子有怀旧之情，让他们想起早年带着孩子去滑雪时的欢乐情景。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，这些升降椅在空中看起来不大，但到了地面上就是个 “大物体”，有的人想把这些椅子改制为院子里的长凳，或者滑动摇椅。

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Rob McCloskey 表示，人们可在网上 sunpeaksresort.com 先购买摇奖票，5 加元一张，截至日期是 11 月 8 日，然后将进行抽奖，获奖者可以购买这些椅子，销售获得的资金将送给当地的慈善机构。

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（CBC）

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