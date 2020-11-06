一头饥饿小黑熊想越过美加边境，在BC省北部 “被捕”

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在加拿大BC省Stewart 市与美国阿拉斯加州 Hyder 镇之间的边境站，这个星期出现了一名不速之客。

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加拿大广播公司报道说，本周一（11月2日），在BC省北部与美国阿拉斯加州接壤的一个边境站，加拿大的边境官员先是看见窗前有对爪子，之后露出一颗毛茸茸的头。

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加拿大边境服务局（Canada Border Services Agency）在社交媒体上发帖子说：

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一只小黑熊 “出于必要原因想入境，但她没有旅行证件”。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当地的野生动物保护组织说，这是头小母熊，正在到处寻找野生食物和浆果。

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饥饿小黑熊

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北极光野生动物保护所 (Northern Lights Wildlife Shelter）的安吉利卡·兰根（Angelika Langen）表示，这头幼熊在加美边境附近已经徘徊了一个多月，在接到边境站的电话后，该组织立即进行诱捕，小熊在几分钟之内就进了圈套，因为她实在太饿了。

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这头小熊的体重只有 21 磅，而这个年纪小熊的健康体重应该是 50 磅，兰根说，将在冬天收留照顾这头小熊，因为她的体重难以保证冬眠期的生存，等恢复健康后再把她放归大自然。

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安吉利卡·兰根接着说：

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北极光野生动物保护所今年非常忙，到目前为止，我们已经收留了 33 头黑熊和 3 头灰熊。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

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