Just for Laughs founder Gilbert Rozon walks past demonstrators as he arrives at the courthouse to hear the closing arguments in his sexual assault trial in Montreal on Friday, November 6, 2020. THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

加拿大蒙特利尔，加拿大“Just for Laughs-嬉笑节”的创始人吉尔伯特·罗赞在到达法院听取性侵犯审判的结案陈词时走过示威者

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2020年11月6日（星期五）14:23

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2020年11月6日，星期五，加拿大蒙特利尔，加拿大“Just for Laughs-嬉笑节”的创始人吉尔伯特·罗赞在到达法院听取性侵犯审判的结案陈词时走过示威者。THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

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