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2020年11月6日，星期五，加拿大蒙特利尔，加拿大“Just for Laughs-嬉笑节”的创始人吉尔伯特·罗赞在到达法院听取性侵犯审判的结案陈词时走过示威者。THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

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